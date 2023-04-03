İrmik ve gül suyu ile güzellik: Yıllar önce fark ettiler, İlaç gibi etkisi var! Bakın bu yöntem evde nasıl yapılıyor?

Cildin belli zaman içerisinde üst tabakası sertleşir ve günlük yapılan temizliğin haricinde derin bir temizlik ister. Ölü derilerin yoğunlaşması ile cilt canlılığını yitirir ve solgun bir hal alır. Bu da cildin sağlıksız durmasına ve makyaj yapılsa bile etkisini göstermemesine neden olmaktadır. Her cilt tipi mutlaka peeling ister ve canlanması için gereken bir uygulamadır. Cildin yeniden canlanması ve sağlıklı görünmesi için; yağlı ve karma ciltler için haftada bir kez; kuru ve hassas ciltler için 15 günde bir kez peeling uygulanması gereklidir.

Cilde peeling uygulanması ile cildin yağlardan ve ölü deriden arınması sağlanır. Ayrıca cilde esneklik kazandırır ve sıkılaşmasını sağlar. Kuru ve hassas ciltlere sık uygulamak tahrişe neden olabilmektedir. O nedenle bu konuda dikkatli olmak da fayda vardır. Cilde düzenli peeling uygulaması ile cildinizin tazelenmesini de sağlamış olacaksınız. Cilt bakım yapıldıkça kendini yenileyen bir dokuya sahiptir. Doğal ürünler kullandığınızda içerisinde bulunan vitamin ve mineraller cildin dokusunu besler ve cilde nem kazandırma açısından faydalı olur.

Cildi canlı kılmak önemli. Yoksa yaptığınız makyajda görünmez, kendinizi aynaya baktığınızda iyi hissetmezsiniz.

Doğal bir canlılık kazanmak için en iyi yöntemlerden biri de gülsuyu ve irmik formülü. Haydi üşenmeyin girin mutfağa haftada bir bu formülü uygulayın. Uygulama sonrası cildinizin aldığı kadifemsi yumuşaklığa siz bile inanamayacaksınız.

Malzemeler ve hazırlanışı:

-1 Tatlı kaşığı irmik

-1 tatlı kaşığı gül suyu

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Her ikisini de cam bir kâsede karıştırın. Çene, alın ve burun bölgelerine yuvarlak hareketlerle masaj yaparak yedirin. Ilık suyla cildinizi durulayıp, yumuşak bir havluyla kurulayın. Cilt türünüze uygun kremle nemlendirin.

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