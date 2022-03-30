İrmik helvasını böyle yapın: Macun kıvamında en iyi irmik helvası tarifi

İrmik helvası tarifi

İrmik helvası malzemeleri

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli sevmeyenler 1’e kadar indirebilirsiniz.)

2 su bardağı su

İrmik helvası nasıl yapılır?

İrmiği kavuralım. Tereyağını tavada eritelim ve irmiği üzerine dökelim. Orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte 3 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. 3 dakikanın sonunda ocağı kapatalım ve 3 dakikada kapalı ocakta kavurmaya devam edelim. İrmiğin rengi açık sütlü kahve rengine dönüşecek. Şekeri ilave edelim. Kavrulan irmiğin üzerine şekeri ekleyelim ve bu şekilde de kısık ateşte 4 dakika daha kavuralım. Yani toplam kavurma süremiz şu an 10 dakika oldu. Suyu ilave edelim. 10 dakikalık kavurma süresi sonunda kısık ateşte olan ocağımızı orta ateşe alalım. Sonrasında suyu ilave edelim. Suyun kaynadığını gördüğümüzde ocağı kısık ateşe alalım. Bu şekilde de yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak pişirelim. Dinlenmeye bırakalım. İrmik helvamızın pişme süresi bu kadar. Biraz sulu ve yapışkan kıvamda olacak. Bu şekilde demlenmeye bırakalım.

Cevizli irmik helvası yapımı birçok kişi tarafından büyük bir beğeni ile tüketilen ve tarifi çok sayıda insan tarafından merak edilen bir tatlıdır. Evde cevizli irmik helvası yapmak ise tahmin edilenden çok daha kolay bir durumdur.

Cevizli irmik helvası tarifi

Cevizli irmik helvası için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

1,5 su bardağı irmik

1 çay bardağından az ayçiçeği yağı

4 kaşık tereyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz içi

1,5 su bardağı su

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Tarçın

Cevizli irmik helvası nasıl yapılır?

İlk önce helva için şerbeti hazırlamamız gerekir. Orta boy tencereye bir buçuk su bardağı su, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Bunları çırpma teli yardımı ile orta ateşte karıştıralım Şerbet kaynamadan ocaktan almamız gerekmektedir. Ocaktan aldıktan sonra bir süre kenarda dinlemeye alalım. Yapışmaz tavada dört çorba tereyağını eritelim. Ardında ayçiçek yağını da üzerine ekleyelim. Sonrasında ise ince ince kıydığımız cevizleri kavuralım. Kavurma işleminden sonra ise iki su bardağı irmik ekleyelim ve kahverangine gelene dek kavurmaya devam edelim. Kavurma işlemi bittikten ise önceden hazırladığımız şerbeti irmiğin üzerine dökelim. Bu sırada ocak kapalı olmalı ve karıştırma işlemi devam etmelidir. İrmik şerbeti çekince ise üzerini kapatarak tatlıyı bir süre dinlemeye bırakalım. Dinlenme işleminden sonra helvaları yuvarlak kaplara alabiliriz. Süsleme işlemi için cevzi ve tarçın ekleyebiliriz.

İrmik helvası (2 kişilik) tarifi için malzemeler

1, 5 yemek kaşığı tereyağı (tepeleme)

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı irmik

1/2 (yarım) çay bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındıkta çok yakışıyor.)

İrmik helvası (2 kişilik) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle uygun bir kase de şekeri süt ile eriyene kadar karıştıralım. Ardından yapışmaz bir tavada tereyağını eritelim. Daha sonra içine irmiği ve fıstığı atıp rengi koyulaşana kadar yaklaşık 6-7 dakika karıştırarak kavuralım. Kavrulan irmiğe sütlü şerbeti ekleyip kapağını kapatalım. Aynen pilav gibi şerbetini çekene kadar kısık ateşte pişirelim. Son olarak altını kapatalım. Üzerine kağıt havlu örtüp 5 dakika dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

İrmik helvası kaç kalori

Orta büyüklükteki 1 porsiyon irmik helvası yaklaşık olarak 532 kaloriye denk gelmektedir. Diyetteyseniz irmik helvasının porsiyonunu mutlaka küçültmelisiniz.