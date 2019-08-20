İrlanda’da müslüman kız çocuğunu tekmelediler, başörtüsünü çıkardılar!

Başkent Dublin’in kuzeyinde bulunan Dundrum kasabasında meydana gelen olayda, 14 yaşında başörtülü bir kız çocuğu, bir grup tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı.

TEKMELEDİLER, YUMURTA ATTILAR, BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDILAR

Kalabalık, kız çocuğunu önce yere düşürüp tekmeledi, daha sonra ise yumurta attılar ve başörtüsünü çıkardılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kız çocuğunun saldırıya uğrarken kaydettiği görüntülerde, yerdeki yumurtalar da görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocuğa saldıranların arandığını duyurdu.

İrlandaKültür ve Miras BakanıJosepha Madigan ise yaptığı açıklamada, “Adaletin hızlı tecelli etmesini ve faillerin kıza sürede yakalanmasını umuyorum. En güçlü şekilde dün Dundrum’da yaşanan olayı kınıyorum” ifadelerini kullandı.