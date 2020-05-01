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Aktüel

İrlanda ve Malta'dan getirilen Türk vatandaşlarına müzikle moral

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:52:34 -
İrlanda ve Malta'dan getirilen Türk vatandaşlarına müzikle moral

KARS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kars'ta karantinaya alınan Türk vatandaşlarına, çalınan şarkılarla moral verildi.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Kars Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, tek kişilik odalarda kalıyor.

Yurt bahçesine çalınan çeşitli şarkılara odalarından eşlik eden vatandaşlar, keyifli zaman geçirerek moral buldu.

Yurt görevlileri de müzik eşliğinde halay çekti.


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