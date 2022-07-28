Irkçı mülteci Ümit Özdağ'a tükürdüğünü böyle yalattılar!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Gaziantep'te bir gazinonun önüne giderek buradan bir video paylaşan Özdağ, bu gazinonun Suriyelilere ait olduğunu ve Türklerin buraya girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.

Yalanı elinde patladı, gerçek ortaya çıktı

Ancak Özdağ'ın önünde video çektiği gazinonun sahibinin Türk olduğu ve Türk vatandaşlarının da buraya giremediği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Özdağ, apar topar paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Ne açıklama yaptı ne özür diledi

Öte yandan yalanı ortaya atan Ümit Özdağ paylaştığı tweeti sildikten sonra konu ile ilgili herhangi bir güncel açıklamada bulunmadı. Yalanının ortaya çıkmasının ardından özür bile dilemedi.

Irkçı algı operasyonuna sosyal medyada büyük tepki

Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasına ise birçok sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi.

Irkçı göçmene bak sen! "Gerekirse zorla yollayacağız"

Dün gazinonun önünde yaptığı ve asılsız çıkan iddialarının devamında Özdağ, Zafer Partisi iktidarında yapılacak olan göçmen politikalarına da değinerek "Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile 1 senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız" dedi.

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Konuşmasının sonlarında isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz" sözlerine de değinen Özdağ açıklamalarını şöyle noktaladı;

"Sevgili Türk halkı, size davulla, zurnayla gönüllü yollayacağız diyenlere inanmayın. Her zaman olduğu gibi yine yalan söylüyorlar. Kimse ama hiç kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi bırakıp gitmez. Suriyelilerin Türkiye'deki durumu bu. 10 milyon kaçak ve sığınmacı 1 sene içinde vatanlarına dönecekler."