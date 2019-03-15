Irkçı hareket sonrası Diagne patladı: Pislik... UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Rennes arasında oynanan maçta Alex Iwobi'nin Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket, dünyada tepkiyle karşılandı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Diagne de olaya sessiz kalmadı.

Arsenal forması giyen Alex Iwobi'nin Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket, futbol dünyasında tepkiyle karşılanırken Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'nin paylaşımı olay yarattı. Diagne, Iwobi'ye küfür ederek tepkisini dile getirdi. Galatasaray'ın yıldız forveti Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay oldu. Arsenal'in Rennes'i 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta, İngiliz ekibinin yıldızı Alex Iwobi'nin Rennes forması giyen Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı harekete tepki gösteren Diagne, sosyal medyada sert ifadeler kullandı. Iwobi'nin Traore'ye ırkçılık yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Diagne, "O....pu çocuğu! Irkçı pislik" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Diagne, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı bir gol kaydederek şanssızlığını sona erdirmişti.

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