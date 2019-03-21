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İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı

21 Mart 2019 Perşembe 10:40
İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:40
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. İrfan Can Kahveci

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