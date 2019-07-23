0553 313 94 23

İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e çıkmak"

TFF 2.

23 Temmuz 2019 Salı 17:58
İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e çıkmak"

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, ilk hedeflerinin TFF 1. Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.


1’inci etap çalışmalarını Bolu’da yaptığı kampta sürdüren Samsunspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, kamp, transferler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un potansiyelinden ve ideallerinden bahseden Buz, ilk olarak 1. Lig’e çıkmak istediklerini açıkladı.



“1’inci hedefimiz, TFF 1. Lig’e çıkmak”


Hedeflerinin net olduğunu belirten Buz, “Hedefleri net olan bir camiaya geldik. Proje olarak burada 3 sene imzaladık. Hedeflerimiz net. Özellikle bu sene çok zor olan bu ligden çıkmak. Ondan sonra önümüzdeki yılda iyi bir yapılanmayla birlikte hedef olarak devam etmek. Samsunspor, güzel bir camia, çok köklü bir camia. Taraftarıyla, stadıyla, şehriyle birlikte çok önemli bir kulüp. İnşallah önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de olacağımızı düşünüyoruz. Başkanımız İsmail Uyanık, çok önemli bir başkan ve çok tecrübeli. Samsunspor şirketleşti. Yıldırım Holding’in başında Yüksel Yıldırım. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Birinci hedefimiz çok zor olan bu ligden çıkıp TFF 1. Lig’de devam etmektir. Ondan sonraki hedefleri orada devam ettireceğiz” dedi.



“Bu ligde hiç çalışmadım”


Samsunspor projesine inandığını ve bu ligde çalışmayı kabul ettiğini ifade eden İrfan Buz, “Nokta transferler yapmak istedik. Son olarak Gazişehir Gaziantepspor’dan Yalçın Kılınç’ı aldık. Transferlerimiz çok değerli. Bu ligde oynadığınızda homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Ligi de bilmeniz gerekiyor. Aslında ben bu ligde hiç çalışmadım. Benim içinde daha farklı. Ama ciddi bir proje olduğu için cesaretle bunun üzerine gitmek istedim. Gerçekten beni heyecanlandırdı ve çok da mutluyum. Bu ligde önemli olan doğru, homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü fiziki şartlar, özellikle deplasmana çıktığınız zaman çok çok farklı oluyor. Ondan dolayı doğru ve önemli transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ligden ve üst ligden futbolcularla birlikte, kendi değerli olan futbolcularımızı önümüzdeki dönem herkes görecek. Samsunspor’un kendisine ait sahip olduğu değerli futbolcuları da herkes görecek. Bizim için önemli olan bu sene buradan çıkmak. Bunu da başaracağımıza kesinlikle inanıyorum. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Teknik Menajerimiz Yücel Uyar ile birlikte diğer arkadaşlarımız da çok iyi çalışıyor. Hedeflerimize ulaşacağımıza kesinlikle inanıyorum” diye konuştu.


Son olarak Bolu kampını değerlendiren Buz, şunları söyledi:


“Parametrelere baktığınızda Samsun’un her şeyi var. Stadyumu güzel, taraftarı güzel. Büyük bir taraftara sahip köklü bir kulüp. Çok iyi çalışıyoruz. Ortamımızı güzel. Samsun’da bir adaptasyon sürecini geçirdik ve Bolu’ya geldik. Sonradan yine Samsun’da, oradan da Erzurum’a geçeceğiz. Erzurum’dan sonra da Allah nasip ederse eylülde lige başlayıp ilk maçımızı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan üniversiteler imamı tutuklandı
    1. FETÖ'nün 3 yıldır aranan üniversiteler..
    2. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    3. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    4. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    5. Kırklareli’de sağanak yağış
    6. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    7. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    8. Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve..
    9. MEB'den kitap okuyan öğrencilere..
    10. Kadroya geçen taşeron işçilere bayram..
    11. Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile..
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi
    15. Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla..
    16. Yasak yerde denize giren 108 kişiye..
    17. Enez Belediyesi, sivrisinek ile..
    18. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de..
    19. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına..
    20. İzmir’de bir ilçeyi hareketlendiren..
    21. Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler..
    22. Esmahanım ve Uğurlu köylerinde devam..
    23. Merkez OSB’deki koku problemi çözüldü
    24. ESOGÜ Rektör Vekili Arslantaş’ın..
    25. Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı..
    26. YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
    27. Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile..
    28. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    29. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    30. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi