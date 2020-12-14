  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İranlı siyasetçi, Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi
Aktüel

İranlı siyasetçi, Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi

İran Meclisi eski Erdebil milletvekili Nasir Nasiri: - "Sayın Erdoğan'ın açıklamasında İran'ı kastetmediğine inanıyorum. Bu konularda yanlışlık da yapılmış olsa bu kadar büyütmeyi gerektirecek bir şey yok. İran ve Türkiye bu konularda ihtilafa düşmemelidir. İki ülke ilişkileri güçlendirmek ve birbirlerini desteklemek için çaba göstermelidir" - "(Zarif'e hitaben) Erdoğan'a cevaben attığınız tweet baştan sona Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve ondan önemlisi İran Azerbaycan'ı halkına hakarettir"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:32:28 -
İranlı siyasetçi, Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi

TAHRAN (AA) - İran Meclisi eski Erdebil milletvekili Nasir Nasiri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiire abartılı tepki verdiğini belirterek, "Erdoğan'a cevaben attığınız tweet baştan sona Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve ondan önemlisi İran Azerbaycan'ı halkına hakarettir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire Twitter hesabı üzerinden cevap veren Zarif'e açık bir mektup yazan Nasiri, İranlı Bakanı sert şekilde eleştirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşının sonuçlarından rahatsız olan radikal kesimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirle ilgili aşırı bir tutum takındığını belirten Nasiri, Zarif'in konuyla ilgili attığı tweetin "siyasetçi için uygun olmadığı" görüşünü aktardı.

"Siyaset savaş, gerginlik ve tehdit alanı değildir. Fırsat oluşturma ve gerginliği bitirmek için dirayet ile tedbir almaktır" yorumunda bulunan Nasiri, şiirin içeriğiyle ilgili şunları ifade etti:

"Zorla ayırma kim ve kimler tarafından yapıldı? Bu hususta zorba ve zalimler Ruslar değil midir? Onların roket ve kurşunlarının kalıntıları birçok İranlının evinde saklanmaktadır. Acaba Lavrov anlamadı ve siz onun yerine mi tepki gösteriyorsunuz?"

Şiirin tamamen duygusal, samimi ve dostane anlamlar taşıdığına işaret eden Nasiri, şöyle devam etti:

"Erdoğan, Aliyev’in misafiriydi ve Azerbaycanlılar ona eşsiz bir karşılama töreni düzenledi. Misafir, ev sahibinin egemenliği aleyhine konuştuysa bundan size ne? Sayın Zarif! Erdoğan'a cevaben attığınız tweet baştan sona Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve ondan önemlisi İran Azerbaycan'ı halkına hakarettir. Etrafınızda hiç Azerbaycanlı göremiyorum. Güvenmediğiniz için Azerbaycan Büyükelçiliğine bir Azeri göndermediniz."

Zarif'i attığı tweete inanmamakla eleştiren Nasiri, "Erdoğan’ın okuduğu şiirin hangi kısmının tweetiniz için bahane teşkil ettiğini neden dürüst bir şekilde söylemiyorsunuz? Dürüst olalım; kendi Azerbaycanımız'a güvenmiyoruz ve ayrılıkçılardan korkuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Nasiri, iki ülke arasındaki mesafenin açılmasına neden olacak adımlardan sakınılması gerektiğini vurgulayarak, mektubu da İran yetkililerine yönelik şikayetlerini dile getirmek ve gerginliğin büyümesini önlemek amacıyla yazdığını dile getirdi.

Nasiri, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın açıklamasında İran'ı kastetmediğine inanıyorum. Bu konularda yanlışlık da yapılmış olsa bu kadar büyütmeyi gerektirecek bir şey yok. İran ve Türkiye bu konularda ihtilafa düşmemelidir. İki ülke, ilişkileri güçlendirmek ve birbirlerini desteklemek için çaba göstermelidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de "S-400 ve F-35" konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!
Gündem

İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!

13 Aralık Pazar gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay