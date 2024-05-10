İran’la ilgili olay yazı! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşlenecek

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Türkiye’de bazı kesimlerin İran’a yönelik mesafeli tavrının yersiz olduğunu savundu. İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının küçümsenmemesi gerektiğini belirten Özçelik, yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) İsrail soykırıma devam ediyor.

ABD dünya kamuoyunu oyalıyor.

İRAN’A SUÇLAMA

Gerçek bu iken birilerinin derdi başka.

İran’ı suçluyorlar.

İsrail’i unutturmaya çalışıyorlar.

Önce “İran niye bir şey yapmıyor” dediler.

İran’ın ABD ile anlaştığı yalanını ortaya attılar.

Şii, Sünni tartışmasına girdiler.

Hamas lideri Haniye A Haber’de konuştu:

“İran’ın mali ve askeri destek verdiği sır değil. Direnişe güçlü destek veriyor. Lübnan’ın güneyinde resmen bir savaş var. Yemen gibi bir ülkenin bu kadar güçlü etki yapacağını kimse düşünemezdi” dedi.

Bunu bile duymazdan geldiler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İRAN VURDU

İsrail Şam’da İran konsolosluğunu vurdu.

Beyler yine aynı…

İsrail’e o kadar güveniyorlardı ki…

Günlerce “İran hiçbir şey yapamaz” diye keyif çıkardılar.

İran açık açık söyledi.

“İsrail’i vuracağını” bildirdi.

ABD, İngiltere, Fransa, NATO…

İsrail’i korumaya aldı.

13 Nisan gecesi düğmeye bastı.

Yüzlerce İHA ve füze fırlattı.

Hepsi şaştı kaldı.

“Bu kadarını beklemiyorduk” dediler.

İran hedeflediği üsleri vurdu.

VURAMADI YALANI

ABD, İsrail ve NATO…

Saldırıyı küçültmeye çalıştı.

Bizdekiler durur mu?

Kimisi “danışıklı dövüş” iddiasında bulundu.

Kimisi “tiyatro” ifadesini kullandı

CHP’li “kontenjan” milletvekili Namık Tan:

“F-35’ler dün gece sinek avlar gibi füze ve drone düşürdüler” diye sevinç çığlıkları attı.

Vurulan üslerin görüntüleri yayınlandı.

Pişkinliğe vurdular.

NETANYAHU’YA CAN SİMİDİ

Gerçek ortaya çıkınca çark ettiler.

“İran Netanyahu’ya can simidi oldu.

Gazze gündemden düştü.

Soykırım unutturuldu” demeye başladılar.

İşin gerçeği şuydu.

“Demir kubbe” delik deşik oldu.

İran saldırısı dengeleri değiştirdi.

(…)

Bir palavra daha çöktü. (…)”