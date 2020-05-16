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İran'ın OPEC temsilcisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:12:52 -
İran'ın OPEC temsilcisi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

İran Petrol Bakanlığının açıklamasına göre, 68 yaşındaki Erdebili, geçirdiği beyin kanaması sonrasında girdiği komadan çıkamadı.

Erdebili, Tahran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İran'da 1979'da gerçekleşen devrimden sonraki yıl Ticaret Bakanlığı görevini üstlenen Erdebili, bir süre Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1990-1995 yıllarında İran'ın Tokyo Büyükelçisi olan Erdebili, 2013'ten bu yana İran'ın OPEC'teki temsilcisi olarak görev yapıyordu.


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