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Aktüel İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede
Aktüel

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:31:20 -
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 165 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı.

İran’da hava kalitesi indeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada bugün başkentteki hava kirliliğinin kırmızı-riskli seviye olan 165 mikrogram/metreküp olduğu belirtildi.

Hava kirliliğinin başkentin bazı bölgelerinde 182 mikrograma çıktığı kaydedilirken, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle de özellikle hassas grupların dışarı çıkmaması çağrısı yapıldı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, başkentin yıllardır çözülemeyen hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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