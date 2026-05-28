Başdağ'da 2200 yıllık tarih Zirvedeki antik havuz sizi bekliyor
AA

Başdağ’da 2200 yıllık tarih Zirvedeki antik havuz sizi bekliyor

Karaman'ın kuzeyindeki Karadağ eteklerinde yükselen Başdağ Tepesi, tarihi mirasıyla turizm açısından potansiyel taşıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken alan, zengin tarihi mirasıyla ön plana çıkıyor.

Bölgede arkeolojik kazı yapılmadığı için kesin tarihlendirme kısıtlı olsa da yüzey araştırmaları, kalıntıların yaklaşık 2200 yıl öncesine uzandığına işaret ediyor.

Karadağ'ın güneyindeki Başdağ Tepesi'nde Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi havuz ve askeri amaçla kullanıldığı düşünülen yapılar ise bölgenin zengin geçmişine ışık tutuyor.

Az miktarda su tutan havuz, doğal su kaynağı bulunmayan bölgede yaz aylarında yaban hayvanları için yaşam kaynağı görevi de görüyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurt, Başdağ Tepesi'ndeki yapıların bölgenin geçmişine ışık tuttuğunu belirtti.

Bölgede yüzey araştırmalarının yapıldığını ancak kazı çalışmasının gerçekleştirilmediğini anlatan Kurt, yapılardan dikkati çeken antik Roma havuzunun sarnıç mimarisinden çok daha nitelikli bir işçiliğe sahip olduğunu söyledi.

Kurt, biri dairesel, diğeri dikdörtgen iki havuzun bir arada görüldüğü yerdeki yapılara ilişkin, "Topografyaya uygun olarak yuvarlak formda inşa edilen Roma havuzunda, kesme taşların boyutları ve dizilimi iyi bir mühendislik hesabını gösteriyor.

Yanındaki küçük havuz ise su tahliyesi amacıyla kullanıldığını düşünüyoruz. Temel işlevi su ihtiyacını karşılamak olan bu yapının dini bir yönünün olup olmadığını henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Havuzun yer aldığı tepenin kuzey ve güneyinde askeri amaçlı iki yapının tespit edildiğini aktaran Kurt, "Güneydeki kale ise daha sonraki bir dönemde, tamamen güvenlik ve gözetleme amacıyla inşa edilmiş.

Konumu son derece stratejik. Oradan bütün Karaman ovasını, Sertavul Geçidi'ne kadar rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz.

Başdağ hem Karaman hem de Türkiye turizmi için çok önemli bir potansiyel taşıyor." ifadelerini kullandı.

