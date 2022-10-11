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Ekonomi İran'dan Türkiye'ye gaz akışı başladı
Ekonomi

İran'dan Türkiye'ye gaz akışı başladı

İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı, planlı bakım-onarım çalışmalarının ardından dün tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:04:00 -
İran'dan Türkiye'ye gaz akışı başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2-9 Ekim'de gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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