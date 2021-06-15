İran'dan tedirgin eden saldırı açıklaması: Emrimizi bekliyorlar

İranlı general Mazahir Mecidi pek çok coğrafyada İran'ın emrinde saldırıya hazır onlarca Lübnan Hizbullahı benzeri örgüt olduğunu belirtti.



İran Devrim Muhazfızları Generali Mazahir Mecidi Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Yemen'de Lübnan Hizbullahı benzeri istedikleri saldırıyı düzenleyebilecek onlarca örgüt olduğunu öne sürdü.

İran'ın Hemedan eyaletinde Hemedan TV'ye konuşan Mecidi, Lübnan Hizbullahı ile övündüklerini ifade etti.

Mecidi açıklamasının devamında, Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Yemen'de İran'a bağlı onlarca Şii örgüt olduğunu ifade ederek İran'ın emirleri ve çıkarları doğrultusunda bu örgütlerin saldırılar ve sabotajlar düzenlemeye hazır olduğunu öne sürdü.

İran'a bu tip vekil örgütler kazanma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Mecidi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve bilim adamlarına sabotaj ve saldırılarına karşılık olarak Tahran yönetiminin de İsrail'de sabotajlar düzenlediğini öne sürdü.

Kaynak: Mepa News