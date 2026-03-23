İran’dan şer ittifakına ‘elektrik’ uyarısı: Vurursanız, santrallerinizi imha ederiz

Orta Doğu, ABD ve Siyonist işgal rejiminin kışkırtmalarıyla barut fıçısına dönmüş durumda. Küresel haydut Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’ı hedef alan "48 saatlik mühlet" ve "elektrik santrallerini yerle bir etme" tehdidi, bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Trump’ın sosyal medya üzerinden savurduğu küstah tehditlere İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik bir misilleme planıyla cevap verdi.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İran'ın elektrik santrallerine saldırılması durumunda misilleme olarak İsrail'in elektrik santralleri ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Amerikalıların bölgede ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da hedef alınacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.