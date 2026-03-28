İran'dan sahte haber tepkisi: Enerji piyasası dezenformasyonla uyuştu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, enerji piyasalarındaki fiyat hareketliliği ve bu süreçte yayılan dezenformasyon içerikli haberlere ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kalibaf, fiyatları yapay yollarla düşürmek için yürütülen algı operasyonlarının piyasa dengesini bozduğunu ifade etti.

"PİYASA BU GİRİŞİMLERLE UYUŞTU"

"Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa şu an bu girişimlerden dolayı uyuştu" dedi. Yapılan hamlelerin piyasada beklenen etkiyi yaratmak yerine güven kaybına yol açtığını ima etti.

"SAHTE HABER KARTINI ERKEN KULLANDILAR"

Manipülasyon yapan tarafları stratejik hata yapmakla suçlayan Meclis Başkanı, "Güçlü olabilirler ama zeki değiller. Sahte haber kartını çok erken kullandılar" ifadelerini kullandı. Kalibaf, bu hamlelerin sürdürülebilir olmadığını ve gerçek piyasa değerlerinin eninde sonunda ortaya çıkacağını dile getirdi.

Açıklamalarının sonunda dezenformasyon kaynaklarına doğrudan seslenen Kalibaf, "Devam edin, kimse size inanmıyor" diyerek İran'ın enerji fiyatları konusundaki duruşunu netleştirdi. Kalibaf’ın bu çıkışı, bölgedeki enerji savaşı ve medya manipülasyonları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.