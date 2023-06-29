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Dünya İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-06-29 23:43:00 -
İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya tepki olarak İsveç’in Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İsveç’te yüce Kur’an-a yönelik yapılan saldırılara tepkiler büyüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Stockholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıların kınandığı belirtildi.

'Sessizlikleri eylemcilere cesaret veriyor'

Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Sözde ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu eylem içinde nefret ve şiddet barındırmaktadır. İsveç yönetiminin benzer saldırılar karşısındaki sessizliği ise tekrarlanan bu eylemlere cesaret veriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca İran ve diğer İslam ülkelerinin İslami değerlere yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyeceği belirtilerek, İsveç’ten üzerine düşen sorumluluğu alması istendi. İsveç yönetiminden dini değerleri hedef alan saldırıları engellemesi istenilen açıklamada, “Eğer İsveç zamanında dini değerlere yönelik saldırıların önünü almış olsaydı bugün Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırı gerçekleşmemiş olurdu” ifadeleri kullanıldı.

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