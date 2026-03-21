  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir! Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam! Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda Küresel haydut Trump’tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu’ya binlerce katil asker gönderiyor Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Sağlıkta Türkiye Yüzyılı mührü! Şehir hastanesi 2027’de kapılarını açıyor Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi! Ortalık karışacak

İran'dan Hürmüz Boğazı hamlesi! Ortalık karışacak

ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki İran'da Meclis, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasayı onaylamaya hazırlanıyor.

İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansına konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

 

Boğazlardan geçiş ücreti alınmasının "dünyadaki birçok önemli denizcilik güzergahında yaygın bir uygulama" olduğunu söyleyen Rahmetzade, şunları kaydetti:

"Bu, ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu bağlamda Meclis, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırdır."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!
ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!

Ekonomi

ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!

Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri
Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

Dünya

Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi
Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi

Gündem

Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23