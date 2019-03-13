0553 313 94 23

İran’dan gözdağı

İranlı güvenlik yetkilileri, bölgedeki güçleri şüpheli nükleer projelere para yatırmakla suçlayarak, bu tarz faaliyetlerin İran’ı savunma stratejisini daha da güçlendirmek için teşvik edeceğini ifade etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:25
İran’dan gözdağı

Münübe Yılmaz

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, Ortadoğu’da bazı ülkeleri şüpheli nükleer projelere para yatırmakla suçlayarak, bu uygulamaların İran’ı savunma stratejisini daha da güçlendirmek için kamçılayacağını dile getirdi. Adı geçen yatırımlarda bulunan ülkelerin isimlerini vermeyen Shamkhani, özellikle ABD’nin Suudi Arabistan’a transfer ettiği nükleer teknolojisinin de Tahran yönetimindeki endişeleri arttırdığını vurguladı. Shamkhani “Bölgedeki bazı ülkeler, dünyanın güvenliğini tehdit eden tehlikeli nükleer projelere milyon dolarlar harcıyor. Fakat bu tarz tehditler bizi İran’ın savunma stratejisini revise edip güçlendirmesi için kamçılayacaktır” diyerek isim vermeden Arabistan ve müttefiklerine gözdağı verdi. ABD, İsrail ve Müttefiklerinin küresel güvenlik için bir tehlike olarak gösterdiği İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl bir program olduğunu söyleyen Shamkhani, ülkenin dini lideri Ayatullah Hamaney’in de nükleer silahlara karşı bir duruş sergilediğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik’ten AP’nin Türkiye kararına tepki
    1. Ömer Çelik’ten AP’nin Türkiye kararına..
    2. Kızıyla evlenmesine izin vermediği..
    3. Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur..
    4. Galatasaray’da Bursaspor mesaisi..
    5. Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç..
    6. Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate..
    7. BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    8. Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç..
    9. AP'nin skandal kararına Türkiye'den..
    10. AP’den Türkiye raporuna onay
    11. "Sosyal konut projelerinde yatay..
    12. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu..
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(AP'nin..
    14. FETÖ sanığı eski emniyet müdür..
    15. Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki..
    16. Bursa'da mermer ocağı böyle çöktü
    17. Fitch'ten Türkiye provokasyonu
    18. Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni
    19. Kanser oluşumunda rol oynayan en..
    20. Şanlıurfa'da otomobil sepetli..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta