İran’dan gözdağı

Münübe Yılmaz

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, Ortadoğu’da bazı ülkeleri şüpheli nükleer projelere para yatırmakla suçlayarak, bu uygulamaların İran’ı savunma stratejisini daha da güçlendirmek için kamçılayacağını dile getirdi. Adı geçen yatırımlarda bulunan ülkelerin isimlerini vermeyen Shamkhani, özellikle ABD’nin Suudi Arabistan’a transfer ettiği nükleer teknolojisinin de Tahran yönetimindeki endişeleri arttırdığını vurguladı. Shamkhani “Bölgedeki bazı ülkeler, dünyanın güvenliğini tehdit eden tehlikeli nükleer projelere milyon dolarlar harcıyor. Fakat bu tarz tehditler bizi İran’ın savunma stratejisini revise edip güçlendirmesi için kamçılayacaktır” diyerek isim vermeden Arabistan ve müttefiklerine gözdağı verdi. ABD, İsrail ve Müttefiklerinin küresel güvenlik için bir tehlike olarak gösterdiği İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl bir program olduğunu söyleyen Shamkhani, ülkenin dini lideri Ayatullah Hamaney’in de nükleer silahlara karşı bir duruş sergilediğinin altını çizdi.