İran'dan Dubai ve Kuveyt'e kamikaze saldırısı: ABD unsurları hedefte!
İran'dan Dubai ve Kuveyt'e kamikaze saldırısı: ABD unsurları hedefte!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin konakladığı bir oteli kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Kuveyt'teki Şuyuh Limanı'nda ise ABD'ye ait 6 çıkarma gemisinin hedef alındığı, bunlardan 3'ünün battığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD askeri varlığına yönelik "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 84. dalgasını başlattığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki stratejik noktaları hedef aldığı belirtildi.

DUBAİ'DE OTEL VURULDU

Operasyonun en dikkat çeken ayağı Dubai'de gerçekleşti. İran, ABD askerlerinin konuşlandığı iddia edilen bir otelin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı. Bu saldırı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin dün yaptığı "ABD askerleri üsleri terk edip otellere sığınıyor, oteller bu askerleri kabul etmemeli" çağrısının ardından geldi.

KUVEYT'TE 6 GEMİ HEDEF ALINDI

Saldırıların bir diğer adresi ise Kuveyt'teki Şuyuh Limanı oldu. İran ordusu, 1000 kilometre menzilli Kadir 380 füzelerini kullanarak ABD'ye ait 6 adet LCU tipi çıkarma gemisini hedef aldığını öne sürdü. İddiaya göre gemilerden 3'ü sulara gömülürken, diğer 3 gemide ağır hasar meydana geldi.

İran’ın bölgedeki ABD unsurlarına yönelik saldırılarını artırması, Körfez ülkelerinde büyük bir güvenlik krizine yol açtı. Devrim Muhafızları, operasyonların devam edeceğine dair kararlılık mesajı verirken, vurdukları hedeflerin doğrudan ABD operasyonel kapasitesini kısıtlamaya yönelik olduğunu savundu.

 

