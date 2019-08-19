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İran'dan çok sert açıklama: Geri adım atmayacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ülkesinin düşmanların komplolarına karşı asla geri adım atmayacağını duyurdu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:53
İran'dan çok sert açıklama: Geri adım atmayacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran’ın düşmanlarının komplolarına karşı asla geri adım atmadığını söyleyerek “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel ve küresel arenada hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha kararlı adımlar atmaktadır” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, katıldığı bir törende son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran medyasındaki habere göre, Tümgeneral, İran’ın düşmanlarının komplolarına karşı asla geri adım atmadığını söylerken, “İran halkı, birlik ve beraberlikle İslam medeniyetinin yolunu anlayışla sürdürüyor ve düşmanlarının müzakere davetine asla kanmaz” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan son olayları değerlendiren Bakıri, “Hava sahamızı ihlal eden ABD’ye ait insansız hava aracının düşürülmesi, İngiltere’ye ait petrol gemisinin alıkonulması ve Cebelitarık’ta el konulan İran gemisi Grace 1’in serbest bırakılması İran’ın hedeflerine güçlü bir şekilde ulaştığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

İran’ın düşmanlarının, Basra Körfezi’nde kurmaya çalıştığı koalisyonun başarısız olacağını söyleyen Tümgeneral, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel ve küresel arenada hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha kararlı adımlar atmaktadır” şeklinde devam etti.

Zarif de rest çekmişti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, daha önce yaptığı açıklamada "İran, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana değildir. ABD ile detaylı olarak müzakere ettik ve masadan kalkan biz olmadık. Herkesin razı olacağı bir anlaşma yoktur. Kimsenin muhalif olmadığı bir anlaşma iyidir." ifadelerini kullanmıştı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

İran'a ait tanker, dün yerel saatle 23.30'da Cebelitarık'tan ayrılarak Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na doğru denize açılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:53
  1. Ordu
  2. İran Cumhurbaşkanlığı
  3. ABD
  4. İran

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