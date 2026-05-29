İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler
İran basını, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde duyulan patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığını duyurdu. Olay, bölgede artan gerilim ortamında yeni bir güvenlik alarmı olarak kayda geçti.
İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde duyulan patlama sesi, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaletin Cem kentinden gelen seslerin ardından gözler İran’ın hava savunma unsurlarına çevrildi.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, söz konusu patlama sesi herhangi bir iç patlamadan değil, hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandı. Açıklamada, savunma unsurlarının düşman hava araçlarına karşı devreye girdiği belirtildi.
