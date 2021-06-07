İran'dan Afrika ülkelerine flaş teklif
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ülkesi adına Afrika ülkelerine flaş bir teklifte bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Burkina Faso'da düzenlenen saldırı sonrası İran’ın Afrika ülkeleriyle 'terörizmle mücadele' tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.
İran'ın resmi haber ajanslarından IRNA'nın aktardığı habere göre, Hatibzade yaptığı açıklamada Burkina Faso’daki saldırıyı kınayarak derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Hatibzade, İran’ın 'terörizmle mücadele' konusunda Afrika ülkeleriyle tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Afrika son dönemde Rusya ve Çin gibi yeni aktörlerin etkisiyle günden güne kızışan bir rekabet alanı haline gelmiş durumda.
İran'ın da başta Nijerya olmak üzere Afrika'da hakimiyet alanı kurma girişimleri olduğu biliniyordu.