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Dünya İran'dan açıklama: Anlaşma mümkün
Dünya

İran'dan açıklama: Anlaşma mümkün

İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere dönme görüşmelerinde anlaşma sağlamanın mümkün olduğu açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:57:00 -
İran'dan açıklama: Anlaşma mümkün

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere dönme görüşmelerinde anlaşma sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Hatibzade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakerelerini değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmayı yok etmek için çaba gösterdiğini ve İran'ın da bunun korunması için taahhütlerine uyan en ciddi taraf olduğunu savunan Hatibzade, "ABD'nin Trump'ın başarısız mirasını bir kenara bırakması şartıyla anlaşma mümkündür. İran süresiz müzakerelerde bulunmayacak." dedi.

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