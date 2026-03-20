İran’daki okul katliamından kurtulan küçük kız: "Altı ceset gördüm, başları yoktu!"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların 28 Şubat’taki en karanlık noktası olan Minab Kız İlkokulu katliamından yaralı kurtulan bir öğrenci, hastane yatağından konuştu. Çoğu çocuk 185 kişinin can verdiği saldırıyı anlatan küçük kız, "Okul harap oldu, üzerime taşlar döküldü. Allah intikamımızı alacak" dedi.

İran Kızılayı, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki okul bombalamasından sağ çıkan bir kız çocuğunun hastanedeki ilk açıklamalarını yayımladı.

Görüntülerde vücudundaki yaralarla yaşam mücadelesi veren küçük öğrenci, saldırı anında okulun saniyeler içinde nasıl bir mezarlığa dönüştüğünü anlattı.

"BİRİSİ KORKMA TENEFFÜS ZİLİ ÇALIYOR DEDİ"

Saldırı anını deprem zannettiğini belirten küçük kız, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes 'yardım yardım' diye bağırıyordu. Birisi bana 'korkma teneffüs zili çalıyor' dedi. O an deprem oldu sandım ama ikinci bomba düştü. Okul harap oldu, üzerime taşlar döküldü."

Enkaz altından sağ çıkarılan öğrenci, etrafındaki yıkımı anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi: "Hepsi ölmüştü, sadece bir kişi yaşıyordu. Altı ceset gördüm; ne elleri, ne başları, ne de ayakları vardı. Okulun her yerinde parçalanmış bedenler vardı. Allah intikamımızı alacak."

SALDIRI ABD ORDUSU TARAFINDAN YAPILDI

185 kişinin öldüğü saldırı için İran yönetimi "affedilmez bir savaş suçu" nitelendirmesi yaparken, ABD Başkanı Donald Trump sorumluluğu İran’a yüklemeye çalışmıştı. Ancak ABD medyasında yer alan askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının doğrudan ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

