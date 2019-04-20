İran'da Türk kulübünün oynadığı maçta kavga! 60 yaralı
Dünyada en çok Türk taraftarlara sahip olan İran ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile Paykan F.C. maçı sonrasında taraftarlar arasında arbede çıktı. Meydana gelen olayda 60 kişi yaralandı.20 Nisan 2019 Cumartesi 02:28
İran’da Traktör Sazi ve Paykan F.C. maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 60 kişi yaralandı.
İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Paykan F.C. takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı.
İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Paykan F.C., Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi.
60 kişi yaralandı
Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.
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