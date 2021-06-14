İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 82 bin 217’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 715 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1246'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 39 bin 432’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 119 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 217 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 416'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 666 bin 601’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 691 bin 536 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 205 bin 652 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 354 bin 445 kişiye aşının ilk dozunun, 851 bin 207 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 205 bin 652 doz aşı uygulandığı bildirildi.