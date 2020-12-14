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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:00:22 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 artarak 52 bin 447 oldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 52 bin 447'ye, vaka sayısının da 1 milyon 115 bin 770'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 711'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 823 bin 231 olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana 6 milyon 750 binden fazla test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

- Kovid-19 aşısı için Çin, Rusya ve Hindistan ile görüşülüyor

Lari ayrıca Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 aşısı satın almak için Çin, Rusya ve Hindistan'la görüştüğünü, bu konudaki en büyük engelin ABD yaptırımları olduğunu belirtti.

Ülke içinde dört şirketin Kovid-19 aşısı için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bir şirketin geliştirdiği aşının klinik çalışmalarının gelecek ay başlayacağını aktaran Lari, aşının başarılı olması halinde yaz aylarına doğru riskli gruplardaki hastalar için kullanıma hazır olacağını ifade etti.

Şu ana kadar ülke içi ya da dışından aşı temini olmadığına işaret eden Lari, Kovid-19'la mücadeleye yönelik kısıtlamaların devam edeceğini sözlerine ekledi.




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