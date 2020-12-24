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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:33:42 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 artarak 54 bin 308'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 54 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 183 bin 182'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 371'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 924 bin 648 olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 253 bin 750 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 205 ilçenin "turuncu", 243 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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