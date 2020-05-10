İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.
İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.
İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.