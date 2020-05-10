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Aktüel

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:01:30 -
İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640’a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.

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