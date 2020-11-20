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Aktüel İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:54:41 -
İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 479 artarak 43 bin 896 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'ya, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 589 bin 25'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 706 bin 834 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakaların giderek artması nedeniyle yeni kısıtlamalara gitme kararı alınmıştı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını bildirmişti.

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