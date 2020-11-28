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Aktüel İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:18:24 -
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 47 bin 486 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 486'ya, vaka sayısının da 935 bin 799'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 648 bin 831 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 38 bin 556 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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