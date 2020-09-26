  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:03:27 -
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 25 bin 394 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 172 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 394'e, vaka sayısının da 443 bin 86'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 41'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 372 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 905 bin 352 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı…
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmı..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam!
Gündem

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam! "Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırı"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren gazete bayileri, CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediy..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı