İran'da savaş uçağı düştü
İran'ın güneyinde yer alan Dezful bölgesinde savaş uçağı düştü. Düşen uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
İran'ın güneyindeki Dezful bölgesinde düşen savaş uçağının 2 pilotu da öldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful bölgesindeki hava üssünden kalkış yapan F5 tipi savaş uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.
Kaza yerinden yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen 2 pilotun daha sonra öldüğü açıklandı.
Kaynak: Mepa News