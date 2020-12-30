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Aktüel İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti
Aktüel

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:08:44 -
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini geçti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 55 bin 95 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 272 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 95'e vaka sayısının da 1 milyon 218 bin 753'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 87'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 978 bin 714 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 566 bin 946 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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