İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 83 bin 217’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 716 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1278'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 117 bin 336’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 116 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 217 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 249'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 771 bin 705’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 699 bin 166 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 376 bin 624 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 403 bin 753 kişiye aşının ilk dozunun, 972 bin 871 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 376 bin 624 doz aşı uygulandığı bildirildi.