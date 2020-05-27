İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi öldü

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 56 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 564’e, vaka sayısının ise 141 bin 591’e yükseldiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 80 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 56 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 141 bin 591’e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 564’e yükseldiğini açıkladı. Ülkede toplam 110 bin 176 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 551 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.