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Aktüel İran'da flaş gelişme! Cristiano Ronaldo izdihamı: Oteli bastılar! Duyanlar şaştı kaldı!
Aktüel

İran'da flaş gelişme! Cristiano Ronaldo izdihamı: Oteli bastılar! Duyanlar şaştı kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:58:00 - 2023-09-18 23:00:26
İran'da flaş gelişme! Cristiano Ronaldo izdihamı: Oteli bastılar! Duyanlar şaştı kaldı!

İran bu olay ile çalkalanıyor! Al Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı mücadelesi öncesi yapacağı son antrenman, Cristiano Ronaldo için yaşanan izdiham nedeniyle iptal edildi.

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak. Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.
Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti. Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.

TARAFTARLAR OTELİ BASTI

İran'da Al Nassr'ın kamp yaptığı otelin önünde toplanan yüzlerce kişi Ronaldo'yu görmek için otelin lobisine akın etti. İranlı taraftarlar Ronaldo lehine tezahüratlar yaparak oteli bastı.

Ronaldo güvenlik eşliğinde Espinas Palace Tahran'daki odasına götürülürken gülümserken görüldü. Ayrıca Ronaldo'ya Tahran İmam Humeyni Havaalanına indikten kısa bir süre sonra geleneksel bir İran halısı hediye edildi.

 

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