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Aktüel İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreteri: "Eğer Büyük İran kurulursa 15 ülke bağlanır"
Aktüel

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreteri: "Eğer Büyük İran kurulursa 15 ülke bağlanır"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:36:27 -
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreteri: "Eğer Büyük İran kurulursa 15 ülke bağlanır"

İSTANBUL (AA) - İran'daki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Sekreteri Muhsin Rızai, "Eğer Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin kuzeyinde Büyük İran kurulursa 15 ülke bağlanır. Görevimiz, azametli Büyük İran'ı yeniden gerçekleştirmektir." dedi.

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, Peyam Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Öğrenci Hareketlerinin Bilimsel İktidar ve Devrimin Sürekliliğindeki Rolü" konulu konferansta konuşan Rızai, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Batılı ülkelerin konuya yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batılıların İran'da nükleer bilim ve teknolojinin diğer alanlara girmesi ve gelişip endüstriyel, üretken bir sıçrama gerçekleştirmesinden endişe ettiğini söyleyen Rızai, "Batı'nın korkusu, atom bombasından daha ötede. Eğer Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin kuzeyinde Büyük İran kurulursa 15 ülke bağlanır. Eğer Büyük İran gerçekleşirse dünya siyasetinde de söz sahibi olur. Görevimiz, azametli Büyük İran'ı yeniden gerçekleştirmektir." dedi.

Eski Devrim Muhafızları Komutanı Rızai ayrıca şunları kaydetti:

"Bilimsel iktidar, İran'ı Büyük İran'a dönüştürecektir. İleri teknolojiler konusunda geliştikçe, Büyük İran'a doğru ilerlemiş olacağız. Eğer buna engel olurlarsa ilerlememiz yavaş olacaktır. Bizim Batı'yla bugünkü davamız, ekonomi, bilim ve İran'ın kalkınmasıyla ilgilidir."

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