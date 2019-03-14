İran'da doğal gaz boru hattı patladı: Ölüler var
İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da meydana gelen doğal gaz boru hattının patlamasında 5 kişi öldü.14 Mart 2019 Perşembe 12:25
Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, yaralılar hakkında bilgi vermedi.
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