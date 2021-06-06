İran'da deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İran’ın İlam eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 09.24'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin ardından aynı bölgede en büyüğü 3.2 olan üç artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.