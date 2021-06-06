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Dünya İran'da deprem
Dünya

İran'da deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İran’ın İlam eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:25:00 -
İran'da deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 09.24'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin ardından aynı bölgede en büyüğü 3.2 olan üç artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.

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