İran'da çatışma: Güvenlik güçlerinden 3 kişi öldü

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırındaki Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada İran güçlerinden 3 kişi öldü.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada İran güvenlik güçlerinden 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İran devlet medyasının haberine göre olay, Pakistan ve Afganistan sınırındaki Sistan-Belucistan'da düzenlenen bir operasyon sırasında meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Genel Müdürlüğü ve polis güçlerinin ortak düzenlediği operasyonda silahlı gruptan 4 kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan ve devlet televizyonu tarafından aktarılan açıklamada, öldürülen kişiler “terörist” olarak nitelendirildi. Ancak söz konusu kişilerin herhangi bir örgütle bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Seravan kentinde bir “terör saldırısı” düzenlemeyi planladığı ileri sürüldü. Operasyon sırasında silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiği iddia edildi.

Seravan, İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 1300 kilometre güneydoğusunda, Pakistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor.

Sistan-Belucistan'da güvenlik sorunları sürüyor

Operasyonun gerçekleştiği Sistan-Belucistan, İran'ın Sünni ve en yoksul bölgelerinden biri olarak biliniyor. Pakistan ve Afganistan'a sınırı bulunan eyalette İran güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

İran güvenlik güçleri, son yıllarda bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara yönelik operasyonlarını artırırken, özellikle İran rejimi karşıtı Sünni Ceyşu'l Adl grubu ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Tahran rejimi, Ceyşu'l Adl'ı "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

Son olaydan birkaç gün önce de Devrim Muhafızları'na bağlı Besic milislerinin bir komutanı Sistan-Belucistan'da düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Bölgenin demografik yapısı dikkat çekiyor

Sistan-Belucistan, İran'ın çoğunluğu Şii olan nüfusundan farklı olarak önemli bir Sünni Beluç nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Beluç topluluğu, İran'ın yanı sıra Pakistan ve Afganistan'ın sınır bölgelerinde de yaşıyor. Bölgedeki ekonomik sorunlar, etnik ve mezhepsel gerilimler ile güvenlik operasyonları, uzun süredir Sistan-Belucistan'daki istikrarsızlığın temel unsurları arasında gösteriliyor.

İran yönetimi ise silahlı gruplara karşı yürüttüğü operasyonları ülkenin güvenliğini ve sınır bölgelerindeki istikrarı sağlama gerekçesiyle savunuyor.

Kaynak: Mepa News