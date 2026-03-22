İran'da casus avı! 25 kişi kelepçelendi: Siyonistlerin "medya merkezi" deşifre edildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü dev operasyonlarla ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı öne sürülen dev bir şebekeyi çökertti. Toplamda 25 kişinin gözaltına alındığı duyurulurken, yakalanan şahısların askeri noktaların koordinatlarını sızdırdığı ve sokak olayları çıkarmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

İran’da düzenlenen operasyonlarda "ABD ve İsrail ile işbirliği" yaptığı gerekçesiyle 25 kişi gözaltına alındı.

İran’da ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 25 kişinin gözaltına alındığını duyurarak, Merkezi eyaletinde 23 kişinin tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Bakanlık, söz konusu kişilerin "Siyonistlerin medya merkezi" olarak nitelendirilen bir platformla bağlantı kurdukları ve ülkedeki askeri noktaların koordinatları ile güvenlik güçlerinin konuşlandığı alanlara ilişkin bilgileri bu platform üzerinden aktardıkları aktarıldı. Bakanlık, ayrıca söz konusu kişilerin ayrılıkçı gruplarla irtibat halinde oldukları ve sokak olayları çıkarmaya yönelik hazırlık içerisinde bulundukları ifade edildi.

 

Gülistan’da 2 kişi gözaltına alındı

Gülistan eyaletinde ise ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerin, bir merkezdeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra daha fazla silah ve mühimmat ele geçirmek amacıyla güvenlik birimlerine saldırı planladıkları belirtildi. Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda av fişeği, çeşitli kesici aletler (bıçak, pala, kılıç), başkalarına ait kimlikler ve ehliyetler, ses ve duman bombaları, şok cihazı, ABD bayrakları ile çalıntı araç plakalarının ele geçirildiği kaydedildi.

 

Yurt dışındaki 15 kişi hakkında işlem başlatıldı

Bakanlık, casusluk ve düşman ülkelerle iş birliği suçlarına yönelik cezaların artırılmasına ilişkin yasa kapsamında, yurt dışında bulunan ve Farsça konuşan 15 kişinin suç faaliyetlerine ilişkin belgelerin, mal varlıklarına el konulması amacıyla yargı makamlarına gönderildiği bildirildi.

iran ve son durum

rojhilat bölgesinde kürtler iranlıalra karsı saldırıya gecmişler israil amerika gazeteleri yazıyor baslarında amerikan subayları israil subayları varmıs <<bı bölgede öldürülen iranlı sayısı 324 kürt sayısı 430

Türkiyem

Ülkedeki casuslari vatan hainlerini canli canli asın gesin dünya görsün
