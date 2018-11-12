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İran'da 39 sene sonra bir ilk yaşandı!

Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:24
İran'da 39 sene sonra bir ilk yaşandı!

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi. Başkent Tahran’daki Azadi (Özgürlük) Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

500'E YAKIN KADIN TARAFTAR VARDI
Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın futbolsever vardı. 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu.

JAPON EKİP KAZANDI
Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:24
  1. Denizli
  2. iran

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