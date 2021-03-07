İran yancısı Şii lider çıldırdı! "Türkiye'ye karşı savaşmaya hazırım"

Irak ve Suriye’de yuvalanan terör örgütü PKK için artık yolun sonu göründü. Özellikle Gara Dağı’nın düşmesiyle PKK’nın eli kolu kesildi. Örgütün Gara Dağı sorumlusu da Türkiye’ye teslim olup geride kalan sözde liderlerin ismini açıklayıp yuvalandıkları noktaları anlatmasıyla teröristler iyice panikledi. Ancak PKK zora düştükçe bölgeden yeni bir yapılanma Türkiye’nin karşısına çıkacağını açıklamaya başlıyor. Son olarak İran’a yakınlığıyla bilinen Esayibi el Hak lideri Qays Gazali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şengal’i işgal etme planı” yaptığını ileri sürerek aklınca meydan okudu.

Osmanlı’ya da saldırdı

Bir televizyon programında konuşan Qays Gazali, “Türkiye, Şengal, Telafer, Musul Ovası ve Kerkük’ün büyük bir kısmını işgal etme planları yapıyor. Erdoğan, daha önce Osmanlı’nın işgal ettiği bölgelerde kendini dayatmaya çalışıyor” dedi.

“Türkiye’ye karşı silah kullanmaya hazırım”

Gazali, “Erdoğan’nın önümüzdeki yaz Şengal’i işgal etme planından haberdar olduklarını” belirterek, “Türkiye işgaline karşı silah kullanmaya hazırım” diye konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’ye seslenen Gazali, Türkiye’nin “saldırılarına” karşılık vermek için ABD dahil her ülkeden hava savunma sistemini alarak ülkenin savunmasını güçlendirmesi istedi.