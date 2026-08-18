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Yerel İran uyruklu şahıs gözaltında! Bedenine 83 kapsül eroin gizlemiş
Yerel

İran uyruklu şahıs gözaltında! Bedenine 83 kapsül eroin gizlemiş

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İran uyruklu şahıs gözaltında! Bedenine 83 kapsül eroin gizlemiş

Diyarbakır’da polis ekiplerinin yakaladığı İran uyruklu şahsın yapılan iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin tespit edildi.

Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs hakkında gereken çalışmalara başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yakalanan İran uyruklu bir şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde olmak üzere toplam 596,37 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

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