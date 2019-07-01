İran uranyum sınırını aştı İran’da ismi açıklanmayan bir yetkili, Tahran yönetiminin uranyumun zenginleştirilmesinde nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogramlık sınırın üzerine çıktığını söyledi.

İran’da ismi açıklanmayan bir yetkili, Tahran yönetiminin uranyumun zenginleştirilmesinde nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogramlık sınırın üzerine çıktığını söyledi.

İranlı bir yetkili, İran’ın uranyumun zenginleştirilmesinde belirlenen seviyenin üzerine çıktığını söyleyerek, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu tarafından yapılan son incelemede, uranyum seviyesinin üstüne çıkıldığı tespit edildi” ifadesini kullandı.

İran’ın uranyum seviyesinde nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogramın üzerine çıkması ile ilk aşamayı gerçekleştirdiğini belirten yetkili, alınan kararın nükleer anlaşmanın 36 ve 26’ncı maddelerine uygun olduğunu yineledi.

İran Milli Güvenlik Kurulu, ABD’nin yaptırımlarına karşılık olarak nükleer anlaşmada yer alan uranyumun zenginleştirilmesi ve ağırlaştırılmış su depolamasında belirlenen sınıra uymayacaklarını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise AB ülkelerine 60 gün süre tanıyarak, bu sürenin ardından taahhütlerin askıya alınmasında ikinci aşamaya geçeceklerini açıklamıştı.

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