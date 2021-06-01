“İran sınırı aştı”

Münübe Yılmaz

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın parçası olarak kabul edilen zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştığını açıkladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aştığına duyurdu. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun 22 Mayıs itibariyle yaklaşık 3,241 kilogram olduğunu ve bu miktarın JCPOA anlaşmasında 202,8 kilogram olarak belirtilen sınırı aştığını ifade eden IAEA yetkilileri, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarında 3 ayda bir 273,3 kilogram artışın tahmin edildiğini kaydetti. İran, toplam stoğunu hala doğrulamazken, IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, “Aylar sonra İran, IAEA’nın tamamlayıcı denetimler gerçekleştirdiği 3 lokasyondan herhangi birinde nükleer madde parçacıklarının varlığına ilişkin gerekli açıklamayı yapmamıştır” ifadesinde bulundu. Konu ile alakalı endişeli olduklarını söyleyen Grossi, İran ile yapılan görüşmelerden beklenen sonuçların alınamadığını kaydederek, mevcut sorunların en kısa zamanda çözümüne dair İran’a çağrıda bulundu.