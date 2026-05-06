İran savaşı Dubai turizmini vurdu

Dubai’de turizm sektörü, ABD ve İsrail’in İran'a karşı yürüttüğü savaşın etkisiyle ciddi daralma yaşıyor.

Yolcu sayılarındaki keskin düşüş, otel kapanmaları ve işten çıkarmalarla kentin turizm ve konaklama sektörünü olumsuz etkiliyor.

Dubai Airports tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026’nın ilk çeyreğinde yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en az 2,5 milyon azaldı. Mart ayında ise yolcu trafiğinde yüzde 66’lık düşüş kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, İran’ın Körfez’de ABD ile iş birliği yapan ülkelere yönelik saldırılarının ardından getirilen uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi, kararın güvenlik ve operasyonel koşulların kapsamlı değerlendirilmesi sonucu alındığını açıkladı.

Havacılık ve turizmde sert düşüş

Avrupalı ve ABD’li havayolu şirketlerinin Orta Doğu uçuşlarını askıya alması, bölgeye yönelik seyahat talebini önemli ölçüde düşürdü. Dubai Havalimanı’nda faaliyet gösteren 90 havayolundan yalnızca 51’inin uçuşlarını yeniden başlatabildiği bildirildi.

Uzun yıllardır dünyanın en yoğun uluslararası yolcu trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda yolcu yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı gözlemleniyor.

Oteller ve işletmeler zor durumda

Turizmdeki gerileme, konaklama sektörüne de doğrudan yansıdı. Orta segment bir otelde çalışan bir personel, özellikle Ramazan döneminde İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının yoğunlaştığı günlerde otellerin mahsur kalan yolcularla dolduğunu, ancak sonrasında talebin hızla düştüğünü ifade etti.

Bazı otellerde güvenlik gerekçesiyle havuzların kapatıldığı ve üst katlardaki müşterilerin alt katlara indirildiği belirtildi. Sektör temsilcileri, uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından talebin yeniden canlanıp canlanmayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ediyor.

“Dubai’nin güvenli liman algısı sarsıldı”

Kentte yaşayan iş adamları ve çalışanlar, savaşın ardından yatırımcı ve turist güveninde ciddi bir kırılma yaşandığını belirtiyor. Bazı şirketlerin faaliyetlerini küçülttüğü ve varlıklarını tasfiye etmeye başladığı ifade ediliyor.

Bölgedeki bir lojistik şirketi yöneticisi, kısa sürede iş ortamının cazibesinin azaldığını ve bazı şirketlerin alternatif pazarlara yönelmeye başladığını söyledi.

Öte yandan yerel yönetim, kentte güven ve birlik mesajları vermek amacıyla kamu alanlarında yoğun şekilde bayraklar asıp destek kampanyaları yürütüyor.

Uzun süredir bölgede yaşayan bazı yabancılar ise Dubai’nin “çatışmalardan uzak güvenli merkez” imajının zedelendiğini ve bunun turizm ile yatırım üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye